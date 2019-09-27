Caspian Event Organisers – один из спонсоров Чемпионата V1 Challenge в Гяндже

27 сентября 2019 18:26 (UTC+04:00)

В Гяндже в парковом комплексе Гейдара Алиева при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана 29 сентября состоятся шоу и соревнования спортивных автомобилей.

В мероприятии примут участие более 40 автомобилей - "Volkicar" (мини-гоночные автомобили), картинговые и дрифт-автомобили, спорткары. В программу включены пробег "Volkicar", дрифт-автомобилей и спортивных автомобилей, соревнования и шоу "Volkicar" со спорткаром "burnout", дрифт шоу. Среди зрителей будет проведена викторина на тему автомобильного спорта и безопасности дорожного движения, и награждены 20 активных участников.

Одним из спонсоров мероприятия в Гяндже является компания Caspian Event Organisers – профессиональный организатор выставок и мероприятий в Азербайджане. Главный директор компании Фарид Мамедов отметил: «Мы рады оказывать спонсорскую поддержку этому событию, которое объединит единомышленников, энтузиастов, спортсменов и всех, кому интересен автоспорт, как культура и образ жизни. Зрители увидят многие автомобили, которых не найти в обычный день на улице. Наша цель участия в мероприятии заключается в том, чтобы повысить популярность автомобильного спорта среди молодого населения Азербайджана, что приведет к увеличению числа людей, занимающихся этим видом спорта. Я сам состою в Автомобильной Федерации Азербайджана с 2014 года, активно участвую во всех мероприятиях ААФ. Вот и здесь в Гяндже, я буду пилотировать одну из машин "Volkicar". Я надеюсь, что это яркое, зрелищное шоу, не оставит равнодушным ни одного зрителя. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Автомобильную Федерацию Азербайджана за предоставленную возможность».

В мероприятии будут участвовать известные пилоты – промоутер "Drift GP International" Нэйл Ганн (Niall Gunn), чемпион Германии по дрифту Себастьян Фонтейн (Sebastian Fontijn), победитель соревнований "Drift All Stars European Series" Мартин Ричардс (Martin Richards), технический директор соревнований "Drift GP International" Антанас Кигуолис (Antanas Kyguolis), а также местные пилоты по дрифту и "Volkicar".

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