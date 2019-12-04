Порты Азербайджана и Казахстана помогут странам нарастить транзитный потенциал Каспийского региона

Как сообщает Trend с мероприятия по случаю 28-ой годовщины независимости Казахстана в Баку, об этом заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

Как отметил министр в ходе своего выступления, существует огромный потенциал дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в таких сферах экономики как транспорт, транзитные перевозки, ИКТ, энергетика, промышленность и сельское хозяйство.

"В настоящее время обе страны реализуют крупные инфраструктурные проекты для получения наивысшей выгоды от расположения наших стран", - отметил министр.

Отношения между станами также развиваются в многостороннем формате.

"Страны тесно сотрудничают в таких международных и региональных организациях как ООН, СНГ, Тюркский Совет и Организация экономического сотрудничества," - резюмировал министр

Напомним, четвертого декабря текущего года в Баку прошел организованный посольством Казахстана в Азербайджане приём по случаю 28-ой годовщины независимости Казахстана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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