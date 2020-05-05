Расширены полномочия Агентства аграрного кредитования и развития Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Агентство аграрного кредитования и развития (ААКР) для обеспечения эффективности механизма субсидирования сельхозпроизводителей уполномочено проводить мониторинги и оценку услуг, оказываемых за счет государственных средств, сообщили Trend в агентстве.

Согласно данным, полномочия по назначению субсидий, выделенных на производство аграрной продукции, а также организации и координации деятельности в этой сфере возложены на агентство дополнением к Уставу ААКР согласно Указу главы государства от первого мая 2020 года.



"Новые полномочия позволят нам провести анализ краткосрочного и долгосрочного влияния субсидирования на аграрную сферу, провести работы для повышения их эффективности", - сказал председатель ААКР Мирза Алиев.



Председатель агентства добавил, что основная цель, стоящая перед структурой, - обеспечить реальное влияние субсидий на развитие аграрной сферы.

"Для этого важно, чтобы субсидии доходили до нужных адресатов", - подчеркнул Алиев.



Отметим, что с января 2020 года заявки на субсидирование деятельности в секторе сельского хозяйства принимаются через электронную систему. В соответствии с новыми правилами, уже были выделены субсидии на проведение осенних посевных работ в прошлом году и в текущем - на выращивание хлопка.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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