Объем реструктуризированных кредитов превышает 300 млн манатов - ЦБА

Баку /Trend/ - По состоянию на 21 мая 2020 года количество полученных банками Азербайджана заявок на реструктуризацию кредита составило 57 тысяч.

Как сообщает в понедельник Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции ЦБА и Фонда страхования вкладов, посвященной началу процесса возврата застрахованных вкладов ликвидированных банков Ata Bank и Amrahbank, сказал председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

Как отмечает Рустамов, по состоянию на 21 мая объем реструктуризированных кредитов, предусмотренный в заявках, достиг 1,4 миллиарда манатов. В структуре заявок 94 процента приходится на бизнес-кредиты, и по три процента - на ипотечные и потребительские кредиты.

Также председатель правления ЦБ Азербайджана отметил, что объем фактически реструктуризированных кредитов превышает 301 миллион манатов.

Автор: Эльдар Джанашвили