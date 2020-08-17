Azsigorta проведет внеочередное собрание акционеров

БАКУ/Trend/ - В понедельник 17 сентября 2020 года состоится внеочередное собрание акционеров Страховой компании (СК) ОАО AZSIĞORTA, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Компании.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была отправлена им вместе с уведомлением. Собрание начнется в 16:30 17 сентября 2019 года.

Отметим, что AZSIĞORTA по итогам января-июля текущего года вошла в ТОП-10 страховых компаний (девятое место), осуществив страховые сборы на сумму 14,424 миллиона манатов, что составляет 3,41 процента от общего объема сборов на страховом рынке Азербайджана.

Страховые сборы компании в июне составили 6,52 миллиона манатов, а выплаты -2,67 миллиона манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)