AccessBank объявляет тендер по закупке маршрутизаторов Cisco ISR 4431-Sec/K9 с дополнительным блоком питания

AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере. Тендер объявлен по закупке маршрутизаторов Cisco ISR 4431-Sec/K9 с дополнительным блоком питания.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу: procurement@accessbank.az, или по номеру (+994 55) 505 69 59.

Срок приёма конвертов с предложениями истекает в 18:00 22 сентября 2020 года.