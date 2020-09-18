В Азербайджане для малообеспеченных семей создаются небольшие хозяйства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стремительными темпами продолжается процесс выдачи активов малообеспеченным семьям, привлеченным к программе самозанятости.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, сегодня в нескольких районах Баку для участников программы созданы небольшие животноводческие хозяйства. Гражданам также предоставлена возможность выбирать активы, которые им будут предложены.

Видади Дашдемиров, привлеченный к программе самозанятости в 2020 году и обеспеченный активами в области разведения мелкого рогатого скота, выразил признательность за созданные условия и поддержку. Агамирза Алиев также среди лиц, которые сегодня были обеспечены активами.

Он отметил, что и дальше будет развивать свое хозяйство. Другие участники, которые успешно прошли этап оценивания бизнес-планов, Беюкага Асадов и Аловсат Ибрагимов получили активы в сфере разведения крупного рогатого скота. Участники программы, которые сами выбрали скот для своего хозяйства, отметили, что будут усердно трудиться для развития этой сферы.

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения по сельскохозяйственной сфере в этом году создало небольшие хозяйства для более чем 1100 участников программы. В ближайшее время будут выданы активны и по сферам производства и обслуживания.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)