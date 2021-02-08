Лица AccessBank: руководитель Джалилабадского филиала Вюсал Гёзалов: «Со звонком в 3 часа ночи моя судьба изменилась» (ФОТО)

Наш сегодняшний собеседник в рамках рубрики «Лица AccessBank» –Вюсал Гёзалов, руководитель филиала «Джалилабад».

Вы работаете в AccessBank-е вот уже 12 лет. Ваше поступление на эту работу было случайностью или Вы намеренно шли к этому?

Помню, как сейчас - это был декабрь 2008 года и я тогда работал в ночную смену на предыдущей работе. На часах было около 3 ночи, когда мне позвонил мой друг и сказал, что увидел в газете объявление о вакансии в открывающийся Сальянский филиал AccessBank-а. Я думал, что, как и в большинстве банков, для подачи на эту вакансию нужен будет предыдущий опыт работы в этой сфере. Но на следующий день, когда друг показал мне объявление, я увидел, что никакого опыта не требуется. Тогда я решил испытать судьбу и в тот же день отправил свое резюме в банк. Вскоре меня пригласили на экзамен и собеседование. В январе наступившего, 2009 года - всего через месяц после того, как я впервые услышал о том объявлении - я уже начал работать в AccessBank-е. Я думаю, что в жизни случайностей не бывает и тот звонок друга в 3 часа ночи изменил мою судьбу. Я в то время искал работу и считаю, что судьбой мне было предназначено найти работу в AccessBank-е в моем родном городе.

Значит, вы верите в судьбу?

Да, я верю в предначертания судьбы. Мой подход к жизни таков: всё, что ни делается - всё к лучшему. Когда вы уверенно идете к своей цели и делаете все возможное для ее достижения, результат не заставит себя ждать.

Вас можно назвать самым жизнерадостным главой филиала AccessBank. Как Вам удается справляться с таким объемом работы и ответственности и при этом сохранять позитивное настроение?

Спасибо за то, что видите во мне одного из самых жизнерадостных и позитивных руководителей филиалов. Хорошее настроение для меня начинается с умения контролировать себя и свои эмоции. Меня не расстраивает каждая маленькая проблема. Ведь бессмысленно беспокоиться о событиях, которые никак не влияют на ход событий. Не будем забывать, что то, что нас утомляет, пользы не принесет. Наверное, причина моей позитивности - в моем соответствующем положительном отношении к вещам. Потому что, какой бы большой ни была ответственность, сколько бы работы ни было сделано, я не унываю, я работаю с большей уверенностью и настойчивостью и стараюсь в этом духе мотивировать окружающих меня людей. В результате мои достижения еще больше поднимают настроение как мне, так и моей команде в банке.

Можно ли вас назвать «человеком-в-кресле»? Вообще - как Вы относитесь к «людям-на-должности»?

Интересный вопрос. Каждый, кто хочет построить карьеру, по мере продвижения вверх по карьерной лестнице приобретает статус «человека-в-кресле». Конечно, у всех разное отношение к этому. Я лично хорошо отношусь к своему «креслу», но только если оно не мешает моей радужности и позволяет оставаться самим собой. Я всегда старался, чтобы меня знали и уважали не за мою позицию в служебной иерархии, а за мою человечность. Наш разговор напомнил мне мои первые дни в роли руководителя Джалилабадского филиала, когда и мне, и моей команде пришлось адаптироваться друг к другу. Думаю, каждого из нас тогда посещали сомнения, но благодаря искренности и честному общению мы завоевали доверие друг друга и вскоре стали одной большой семьей. Наверное, не в последнюю очередь именно благодаря искренности и совместным усилиям, наш филиал поставил новый рекорд как в сфере микро и розничного банкинга, так и в привлечении депозитов. На мой взгляд, человек должен сохранять свою искренность и человечность, какую бы высокую позицию он ни занимал. Смею надеяться, что все, кто меня знает лично,- свидетели того, что статус «человека-в-кресле» меня не изменил.

Перед тем, как стать Главой Джалилабадского филиала, Вы были руководителем отдела микрокредитования Сальянского филиала AccessBank. В чем разница между этими командами?

Прежде всего, хотелось бы отметить, что я горжусь тем, что мне посчастливилось работать с обеими командами. Благодаря как корпоративным ценностям AccessBank, так и нашим личным принципам, трудолюбию и упорству обеих команд мы вместе добились успеха во многих вопросах. Я всегда думал, что именно работа в родном районе – в месте, где я родился и вырос, облегчает мне работу. Только когда я стал Главой Джалилабадского филиала банка, я понял, что не локация делает мою работу проще, а мое отношение к своему делу. Если вы любите свою профессию, то успех обязательно придет к вам. На мой взгляд, тот, кто любит свою профессию, работают более увлеченно и качественно и, как следствие, добивается большего успеха.

У каждого лидера есть своя стратегия. Моя основная стратегия заключается в создании корпоративной культуры в рабочей команде, что не только способствует достижению целей, но и превращает команду в дружную семью. Думаю, такая лидерская стратегия принесет успех любой команде. Для меня лично, главным преимуществом работы в разных командах было приобретение новых знакомств, друзей и опыта. Я благодарен обеим командам за то, чему я научился в работе с ними!

Дни жесткого карантина уже позади. Скажите, как Вы и Ваша команда справлялись с ним?

С началом пандемии и связанного с ней карантина банковский сектор очень изменился. Работа в режиме жесткого карантина и защита нашего здоровья давались с большим трудом. Мы максимально старались не нарушать режим «50 на 50», когда половина сотрудников работала из офиса, а половина – из дома. В этот непростой период понимание клиентами и поддержка руководства очень нам помогали. Несмотря на все возникшие трудности, наша команда проявила профессионализм, и, как следствие, в 2020 году мы трижды выигрывали ежемесячные кубки AccessBank и в области Розничного банкинга, и области Микрокредитования. Надо сказать, что прошедший год был удачным для нашей команды – среди всех филиалов мы стали одним из двух в топ тройках филиалов AccessBank-а, получивших упомянутые ежемесячные кубки.

Как Вы - руководитель филиала, проводите свое свободное время?

Большую часть свободного времени я провожу с семьей, а по выходным мы вместе путешествуем. Свое свободное время я стараюсь проводить эффективно, чтобы развиваться и расширять свое мировоззрение. Моя самая большая любовь - это игра в шахматы! Для меня это пища и для ума и для души. Шахматы, в которые я полюбил играть с раннего детства, внесли колоссальный вклад в мое мировоззрение и развитие. Игра в шахматы тренирует мою память, концентрацию, помогают сосредоточиться на цели и повышает мой уровень интеллекта. Во время игры мы сталкиваемся с ситуациями из которых ищем выход, порой прибегаем к разным нестандартным способам, а это, в свою очередь, еще больше развивает нашу способность решать проблемы. Думаю, любовь к шахматам у меня в генах, так как я смог передать ее своим детям.

Раз разговор зашел о детях, скажите, какое будущее Вы для них видите?

У меня трое детей. Я очень счастливый отец! Каким бы уставшим я не возвращался с работы, я всегда нахожу для них время и интересуюсь тем, что у них на душе. Моему старшему сыну 15 лет, он очень творческий человек и видит свое будущее в сфере информационных технологий. Мечта моей 14-летней дочери – это стать врачом, и она уже усердно работает в этом направлении. Моему младшему сыну 11 лет и он очень непослушный. Его самая заветная мечта – это поскорее вырасти, чтобы стать известным бизнесменом и купить себе автомобиль Maserati. При этом, он любит математику и сейчас готовится к олимпиаде.

В роли родителей, мы с супругой поддерживаем наших детей в их выборе профессии. Потому что, как я уже сказал, любовь к тому, чем ты будешь заниматься по жизни непременно сделает тебя успешным профессионалом. Я искренне желаю своим детям успехов на любом пути, которое они выберут и счастья в дальнейшей жизни.