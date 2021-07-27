БАКУ /Trend/ - Сербия и Азербайджан проанализируют возможность подписания соглашения о свободной торговле.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в ходе бизнес-форума Азербайджан-Сербия министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

«И у Азербайджана, и у Сербии имеются соглашения о свободной торговле со многими странами. Тем не менее между двумя нашими странами такого соглашение не существует. И здесь появилась возможность поручить нашим соответствующим министерствам и институтам проанализировать возможность подписания данного документа», - сказал он.

По словам Селаковича, Азербайджан и Сербия могут обмениваться не только товарами, но и опытом.

«Объединив наши усилия, мы сможем добиться лучших результатов. В частности, мы готовы поделиться опытом использования современных технологий в сельском хозяйстве», - сказал он.

Глава МИД Сербии отметил, что его страна придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном: «Двустороннее сотрудничество расширяется, и бизнесмены играют активную роль в этом процессе. Организация таких встреч дает возможность обсудить существующие возможности для делового сотрудничества и расширения дальнейшего потенциала».

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)