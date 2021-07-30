PASHA Life объявила финансовые показатели за II квартал 2021 года

ОАО «PASHA Life Insurance», ведущая компания по страхованию жизни в стране, опубликовала финансовую отчетность* за второй квартал 2021 года.

PASHA Life продолжает сохранять тенденции развития и лидирующие позиции на страховом рынке страны. Можно наглядно отследить развитие по финансовым показателям компании.

Согласно данным, к концу квартала совокупный капитал компании увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 63,5 млн. манатов. Совокупные активы компании, в свою очередь, составили 406,6 млн. манатов. Этот показатель с небольшими изменениями практически остался прежним по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также следует отметить что, по сравнению со вторым кварталом 2020 года собранные страховые премии увеличились на 20% и достигли на конец квартала 159,8 млн. манатов. За отчетный период страховые выплаты же составили 120,9 млн. манатов, что на 32% больше, чем в прошлом году за тот же период.

Несмотря на продолжающуюся пандемию и её влияние на финансовый сектор, чистая прибыль PASHA Life во втором квартале составила 14,7 млн. манатов. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в показателе прослеживается рост в 2,4 раза.

В настоящее время ОАО «PASHA Life Insurance» находится в новом стратегическом периоде, охватывающем 2021-2023 годы, и нацелено на динамичное развитие по 4 основным направлениям. Следует отметить, что полный переход к принципу управления Agile, поддержание высокого уровня обслуживания клиентов в результате цифровой трансформации, внедрение других новых продуктов по страхованию жизни и реализация инициатив в сфере Дата-аналитики являются неотъемлемой частью деятельности компании на данный период.

Ведущая страховая компания - ОАО «PASHA Life Insurance» функционирует с ноября 2010 года. По состоянию на 31 декабря 2020 года уставной капитал компании составляет 40,250 млн. манатов. Компания предлагает клиентам различные продукты по страхованию жизни, в том числе «Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «Накопительная инвестиция» и другие продукты по индивидуальному и корпоративному страхованию жизни.

* Отчет подготовлен в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета.