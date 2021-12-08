Подписан меморандум о сотрудничестве между Астраханским и Азербайджанским деловыми центрами (Версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:16)

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о сотрудничестве между Астраханским деловым центром в Баку и Азербайджанским деловым центром - в городе Астрахань, сообщает в среду Trend.

Предметом меморандума является развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами, направленного на налаживание партнерских отношений и реализацию совместных проектов.

Стороны намерены сотрудничать на основе общепринятой практики. В процессе выполнения пунктов меморандума стороны будут осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством своих стран.

В соответствии с меморандумом стороны соглашаются принять совместные меры для решения следующих вопросов: содействие в продвижении и реализации совместных проектов; предоставление и обмен информацией; проведение конференций, форумов, семинаров; взаимодействие с общественными организациями и экспертными объединениями; гуманитарное взаимодействие; организация стажировок; сотрудничество в сфере туризма.

Кроме того, стороны будут совместно организовывать выставки и различные мероприятия, направленные на укрепление сотрудничества между азербайджанскими и астраханскими предпринимателями.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Константин Шапиро)