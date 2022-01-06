В Азербайджане определены максимально допустимые цены на муку и хлеб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определены максимально допустимые цены на муку и хлеб, сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщается, для предотвращения манипуляций с ценами на рынке сбыта Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком провела переговоры с рядом крупных импортеров продовольственной пшеницы, а также с производителями муки и хлеба, обеспечила контроль за этим процессом.

Так, оптовая цена на мешок муки в 50 килограммов была установлена ​​на уровне 35,9 маната, розничная цена на 500-граммовый традиционный (круглый) хлеб - 0,5 маната, на 650-граммовый традиционный (круглый) хлеб - 0,65 маната, говорится в сообщении госслужбы.

В информации отмечается, что цены на продовольственную пшеницу резко выросли на фоне глобальных экономических процессов, последствий пандемии COVID-19, роста спроса на продовольственную пшеницу на мировых рынках в течение 2021 года, а также различных протекционистских мер, принимаемых странами - производителями пшеницы с целью защиты внутреннего рынка.

Кроме того, Россия - основная страна-экспортер пшеницы в Азербайджан с февраля прошлого года ввела высокие экспортные пошлины, в связи с чем цены на импортируемую в нашу страну продовольственную пшеницу выросли примерно на 58 процентов по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении.

В информации подчеркивается, что цены на продовольственную пшеницу, муку и хлеб в Азербайджане формируются не на основе регулируемых тарифов, а на основе спроса и предложения в соответствии с принципами рыночной экономики. В течение 2021 года цены на пшеницу и муку удерживались ниже реальных цен за счет выделенных правительством субсидий в больших объемах с целью снижения влияния резкого роста мировых цен на продовольственную пшеницу на Азербайджан. Естественно, невозможно долго удерживать эти цены только за счет субсидий.

В настоящее время Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком разрабатывает и в течение дня обнародует базу данных по оптовым центрам продажи и производителям муки, которая будет обновляться, говорится в сообщении.

В информации госслужбы также отмечается, что потребители, столкнувшиеся со случаями манипулирования ценами на рынке муки и хлеба, а также с целью получения соответствующей информации могут обратиться по номеру телефона: (+99412) 599-76-00.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)