Карабах в ближайшее время станет самым красивым регионом Азербайджана - Шахин Мустафаев

БАКУ /Trend/ - Карабах в ближайшее время станет самым красивым регионом Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сказал во вторник заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на совместном брифинге с министром дорог и градостроительства Ирана Рустамом Гасеми.

«Азербайджан в кратчайшие сроки приступил к восстановлению освобожденных территорий. Ведутся работы по восстановлению территорий, строятся автомобильные и железные дороги, а также ведутся работы по восстановлению Зангезурского коридора», - сказал Мустафаев.

По его словам, освобождение азербайджанских территорий от армянской оккупации создало возможности для расширения торгово-экономических отношений с Ираном.

«Кроме того, у нас есть большие возможности для расширения существующего сотрудничества», - добавил вице-премьер.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)