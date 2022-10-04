Из Баку в Самарканд открылся первый воздушный рейс – историческое событие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан и Узбекистан на фоне активизации политических и экономических связей также продолжают вести активную работу по расширению географии полетов между странами. Сегодня из Международного аэропорта Гейдар Алиев Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL открыл первый рейс в Самарканд, сообщает Trend Life.​

Среди первых пассажиров рейса Баку-Самарканд группа журналистов. Никогда между Баку и Самаркандом не было воздушных рейсов, что можно считать историческим событием. Полеты в Самарканд - один из древнейших городов мира, - будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам.

Также "Азербайджанские Авиалинии" увеличат частоту рейсов, выполняемых по маршруту Баку-Ташкент-Баку, до 5 раз в неделю. В настоящее время регулярные рейсы между двумя столицами осуществляются по понедельникам, средам и субботам, а в скором времени будут также выполняться по четвергам и воскресеньям.

Продажа авиабилетов на официальном сайте авиакомпании – www.azal.az. Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно также приобрести в аккредитованных агентствах авиаперевозчика. К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений. С информацией о правилах въезда в Азербайджан и Узбекистан можно подробно ознакомиться на сайте авиаперевозчика, в разделе "Правила въезда".