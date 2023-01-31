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Турция окажет поддержку поставкам азербайджанского газа в Венгрию и другие европейские страны - Чавушоглу

Экономика Материалы 31 января 2023 14:42 (UTC +04:00)
Турция окажет поддержку поставкам азербайджанского газа в Венгрию и другие европейские страны - Чавушоглу

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Мы окажем всяческую поддержку поставкам азербайджанского газа в Венгрию и другие страны Юго-Восточной Европы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто.

Чавушоглу отметил, что сотрудничество в энергетической сфере будет еще больше усилено.

Напомним, что в рамках официального визита Президента Ильхама Алиева в Венгрию накануне был подписан "Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел и торговли Венгрии о сотрудничестве в области природного газа".

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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