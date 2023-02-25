Подписан меморандум между Агентством по развитию МСБ Азербайджана и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках 1-го Межрегионального форума Азербайджан-Узбекистан, в Ташкенте был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Агентством по развитию предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

Как сообщили в субботу Trend в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ, документ подписали председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов и заместитель директора Агентства по развитию предпринимательства Узбекистана Мухтор Шоназаров. Меморандум предусматривает сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса, женского предпринимательства, государственно-частного партнерства, обмена информацией и опытом в области продвижения предпринимательства, защиты законных интересов субъектов предпринимательства, организации совместных тренингов, семинаров и конференций, а также сотрудничество в других сферах.

В своем выступлении на 3-м заседании Узбекско-азербайджанского делового совета, состоявшегося в рамках форума, председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил положительную динамику в развитии двусторонних отношений между нашими странами, подчеркнув, что это создает благоприятную возможность для расширения сотрудничества между бизнес-кругами. Председатель Агентства по развитию МСБ проинформировал об обмене опытом в сфере поддержки МСП, организации взаимных бизнес-миссий и других совместных мероприятиях по расширению деловых контактов, а также о поддержке и услугах, оказываемых предпринимателям Агентством.

Отметим, что на 3-м заседании Узбекско-азербайджанского делового совета, организованном Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Торгово-промышленной палатой Узбекистана, приняли участие официальные лица и бизнесмены из обеих стран, представляющие различные секторы экономики.

(Перевод: Фидан Мустафаева)