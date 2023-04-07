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Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном активно развивается и нарастает - посол

Экономика Материалы 7 апреля 2023 12:04 (UTC +04:00)
Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном активно развивается и нарастает - посол

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном активно развивается и нарастает.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов в ходе круглого стола, посвященного второму заседанию Азербайджано-казахстанского экспертного совета.

"Развитие двусторонних отношений с Казахстаном и сотрудничество в рамках международных организаций является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Есть все предпосылки для развития наших отношений, включая экономический потенциал, энергоресурсы, выгодное географическое положение и другие факторы», - сказал он

Посол также выразил надежду на то, что результаты круглого стола, посвященного отношениям между Азербайджаном и Казахстаном, окажут положительное влияние на интеграционные процессы двух стран.

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