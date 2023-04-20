Азербайджан и Узбекистан активно развивают экономическое сотрудничество - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан активно развивают экономическое сотрудничество.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что состоялась встреча с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым, на которой был обсужден инвестиционный потенциал стран.

«На нашей встрече с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым мы отметили активное развитие экономического сотрудничества между нашими странами на протяжении последних лет, а также обсудили продвижение инвестиций и потенциальных проектов», - говорится в публикации.

Напомним, что 23-24 февраля этого года в городе Ташкент прошел первый Узбекско-Азербайджанский межрегиональный форум, в рамках которого Азербайджан и Узбекистан подписали межправительственное соглашение об учреждении Совместного инвестиционного фонда на 500 миллионов долларов.