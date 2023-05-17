Центр кибербезопасности Азербайджана намерен обучить 3 тыс. специалистов за три года

БАКУ /Trend/ - За 3 года мы планируем обучить 3 тысячи специалистов в области кибербезопасности в Азербайджане.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказал Даниэль Хоффманн, руководитель Центра кибербезопасности Азербайджана в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.

"Наше основное внимание направлено на человеческий капитал. Необходимо повышать осведомленность сотрудников в этой сфере деятельности", - сказал он.

Касательно обучения специалистов, глава Центра отметил, что основным приоритетом является работа обученных кадров в правительственных структурах для создания проактивной модели киберзащиты данных.

"Одной из наших главных целей является обучение специалистов в сфере предотвращения кибератак, а из долгосрочных целей - усовершенствование кадров и обучение киберисследованиям", - сказал Хоффманн.