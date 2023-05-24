Азербайджан превращается в евразийский цифровой хаб - Газпромбанк

БАКУ /Trend/ - Азербайджан превращается в евразийский цифровой хаб.

Об этом сказала в среду Trend заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Гульнара Хайдаршина.

«Компания AzerTelecom, национальный интернет-провайдер, реализует масштабную программу «Azerbaijan Digital Hub». Программа также нацелена на то, чтобы в перспективе превратить Азербайджан из импортера цифровых услуг в крупнейшего экспортера в регионе, объединяющего четверть населения планеты (Ближний Восток, Центральная, Южная и Юго-Восточная Азия). Эта программа осуществляется в партнерстве с еще более масштабным проектом «Цифровой Шелковый путь» (Digital Silk Way), который Азербайджан осуществляет совместно с Казахстаном и Туркменистаном. Реализация проекта «Цифровой Шелковый путь», позволит ускорить передачу данных между странами Центральной Азии, Китаем и Европой»,- сказала она.

Хайдаршина подчеркнула, что Азербайджан уделяет большое внимание развитию IT-сектора при содействии государственных программ.

«При поддержке правительства реализуется три направления развития IT-сектора – создание финансовых технологий, обеспечение кибербезопасности (в 2022 г. создана Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана) и развитие сферы IT-аутсорсинга на базе Азербайджана с привлечением зарубежных программистов и других сотрудников отрасли. Предполагается, что Азербайджан превратится в региональный хаб для аутсорсинга IT-услуг, что также будет способствовать укреплению его роли на евразийском пространстве», - отметила она.