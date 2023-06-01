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Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНВТО (ФОТО)

Экономика Материалы 1 июня 2023 22:52 (UTC +04:00)
Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНВТО (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан избран членом Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) на 68-м заседании Европейской комиссии ЮНВТО в Софии, сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве по туризму.

Азербайджан, Турция, Израиль, Албания, Болгария, Чехия, Италия, Литва, Словакия, Украина и Узбекистан выдвинули свои кандидатуры на 5 вакантных мест, выделенных для членства по Европейскому региону.

Из 11 стран, выдвинувших свои кандидатуры, победителями, наряду с Азербайджаном, стали Литва, Чехия, Италия, Болгария.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступивший на заседании Исполнительного совета, выразил благодарность всем, кто принял участие в голосовании, и отметил, что Азербайджан, как всегда, будет отдавать приоритет равному и справедливому подходу.

Председатель агентства сказал, что с тех пор, как в 2001 году Азербайджан стал полноправным членом Всемирной туристской организации ООН, страна расширила успешные отношения партнерства и сотрудничества со странами-членами организации и будет способствовать эффективности работы Исполнительного совета в своей будущей деятельности.

Нагиев отметил, что будущее мирового туризма зависит от совместной реализации необходимых мер.

В заседании приняли участие посол Азербайджана в Испании и Андорре, а также постоянный представитель при Всемирной туристической организации Рамиз Гасанов и посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.

Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНВТО (ФОТО)
Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНВТО (ФОТО)
Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНВТО (ФОТО)
Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНВТО (ФОТО)
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