Развитие зеленой экономики в Карабахе набирает обороты - Гюльчохра Мамедова

БАКУ/Trend/ - Развитие зеленой экономики в Карабахе набирает обороты.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, заслуженный архитектор, доктор архитектуры, профессор Гюльчохра Мамедова в ходе международной научной конференции «Реинтеграция освобожденных от оккупации территорий в экономику страны: цели и направления»

«Сегодня в Карабахе продолжается активная работа по развитию зеленой экономики, которая продвигается с впечатляющей скоростью. Особое внимание уделяется созданию умных сельских проектов и модернизации городов. Этот стремительный прогресс является наглядным доказательством сильной экономики Азербайджана. В Карабахе уже начался процесс возвращения жизни, и его реализация происходит оперативно и успешно. Благодаря энергичным усилиям, будущее Карабаха обещает быть восстановленным в более благоприятной форме, способствуя процветанию региона»,- сказала она.

Напомним, что 13 июня в Азербайджанском университете архитектуры и строительства начала свою работу международная научная конференция “Реинтеграция освобожденных территорий в экономику страны: цели и направления”.

В конференции, организованной кафедрой Экономики бизнеса и менеджмента Азербайджанского университета архитектуры и строительства, приняли участие официальные лица влиятельных государственных структур Азербайджана, а также представители частных учреждений, высших учебных заведений, ученые из ведущих университетов Турции, России, Украины, Македонии.