БАКУ /Trend/ - ITFC рассматривает возможности расширения сделки по исламскому финансированию в Азербайджане.

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сказал Хани Салем Сонбол, исполнительный директор ITFC, входящей в группу Исламского банка развития (ИБР).

"Говоря о перспективах внедрения исламских финансовых инструментов, мы видим положительное начало в сотрудничестве, например, с банком Rabita, и считаем, что он будет активно изучать и внедрять исламские финансовые продукты. Преобразование существующих банков или создание специализированных подразделений для исламского банкинга, на наш взгляд, неизбежно, так как механизм этой финансовой системы вполне осуществим и соответствует потребностям региона. Эти шаги могут иметь положительный эффект для экономического развития Азербайджана и соседних регионов», - сказал он.

Отметим, что Международная исламская торгово-финансовая корпорация является членом группы Исламского банка развития, созданной с основной целью развития торговли.

Группа ИБР поддерживает прочные отношения с Азербайджаном и стремится содействовать его социально-экономическому развитию. Группа реализует в Азербайджане проекты на сумму около 1,2 миллиарда долларов.

Портфель включает финансирование в размере 956 миллионов долларов со стороны ИБР, 120,2 миллиона долларов, одобренных ICD (Исламская корпорация по развитию частного сектора), 83,4 миллиона долларов в торговых операциях ITFC и 19,4 миллиона долларов в других фондах и операциях группы ИБР.