Азербайджан и Казахстан обладают огромным потенциалом роста инвестиционного сотрудничества - вице-министр (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Сегодня партнерство Казахстана и Азербайджана активно развивается, имеются огромный потенциал и перспективы роста торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend вице-министр национальной экономики Казахстана Бауыржан Кудайбергенов.

Сотрудничество Казахстана и Азербайджана

"За январь-август текущего года двусторонний товарооборот составил порядка 398 миллионов долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается увеличение на 57,2 процента. Прежде всего, основными товарами экспорта из Казахстана в Азербайджан являются: нефть сырая (23,5 процента), алюминий необработанный (23 процента), нефтепродукты (22,9 процента), пшеница (11,8 процента), рельсы (2,4 процента) и другие", - сказал он.

По словам вице-министра, основными товарами импорта в Казахстан из Азербайджана являются: трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов (29,3 процента), суда круизные экскурсионные, паромы и другие средства для перевозки пассажиров (21,5 процента), воды, включая минеральные и газированные, с сахаром (15,8 процента), кокс и битум нефтяные (4,7 процента) и др.

Кудайбергенов отметил, что рынок Азербайджана представляет большой интерес с точки зрения экспорта казахстанской обработанной продукции, добавив, что Казахстан готов поставить более 100 несырьевых товарных позиций в Азербайджан на сумму около 300 миллионов долларов.

"Президент Казахстана не раз отмечал, что для нас наибольшую актуальность приобретает вопрос сотрудничества в грузоперевозках и транспортировке сырья через Азербайджан в Европу. Мы понимаем, что выгодное расположение обеих стран на важных трансконтинентальных транспортно-коммуникационных коридорах дает нам возможность наращивать сотрудничество в данной сфере", - сказал он.

По словам вице-министра, в этом контексте все больше приобретает актуальность Транскаспийский международный транспортный коридор (ТМТМ, или Средний коридор), который сможет обеспечить короткий и экономически выгодный маршрут для перевозки грузов в Европу и в обратном направлении.

"Эксперты отмечают, что в рамках ТМТМ наблюдается двукратный рост по перевалке грузов через морские порты Актау и Курык. Так, за 2022 год перевалено порядка 1,673 миллиона тонн (2021 год – 840 тысяч тонн). За 8 мес. 2023 года объем перевозок грузов вырос на 85 процентов и составил 1,74 миллиона тонн (8 месяцев 2022 года – 940 тысяч тонн)", - сказал он.

Кудайбергенов подчеркнул, что Казахстан продолжит активную работу со стратегическим партнером - Азербайджаном на взаимовыгодных условиях с учетом долгосрочности деловых отношений и нацеленности на высокие результаты.

Вклад Казахстана в страны Центральной Азии

Как отметил вице-министр, за первое полугодие 2023 года казахстанские компании инвестировали в Центральную Азию порядка 67,8 миллиона долларов, в том числе в Узбекистан – 31,7 миллиона долларов, Кыргызстан – 27,4 миллиона долларов, Туркменистан – 5,8 миллиона долларов и Таджикистан – 2,9 миллиона долларов.

"К сожалению, объем инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 35,5 процента. Безусловно, внешние факторы (геополитические события, усиление санкционного противостояния, нарушение логистической системы и высокая инфляция) напрямую влияют на глобальные потоки прямых иностранных инвестиций", - сказал он.

По словам Кудайбергенова, снижение инвестиционной активности также наблюдается по всему миру.

"Что касается привлекательности для казахстанских инвесторов, то основными сферами взаимного сотрудничества являются легкая промышленность, транспорт, торговля, сельское хозяйство, финансовый сектор и другие сферы экономики", - отметил он.

I Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана

Вице-министр подчеркнул, что 22-23 сентября 2023 года состоялся I Форум межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Кыргызской Республики, инициированный главами государств для создания нового формата взаимодействия между двумя странами. Данное мероприятие было организовано казахстанской стороной и проходило в городе Тараз Жамбылской области.

"В ходе двусторонних встреч были обсуждены актуальные темы экономического и социального развития, агропромышленной кооперации и водно-энергетического сотрудничества. По итогам форума были подписаны документы, предусматривающие поставку мяса птицы, медицинских и кондитерских изделий, комплексных микроудобрений, оказание торгово-посреднических услуг, а также реализацию инициатив в легкой промышленности и банковской сфере", - сказал он.

Кудайбергенов отметил, что взаимодействие в данных сферах будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества, росту взаимной торговли и инвестиций.

Тюркский инвестиционный фонд

"Тюркский инвестиционный фонд является финансовым институтом экономической интеграции тюркского мира, направленным на финансирование проектов микро-, малых и средних предприятий, предполагающих создание и модернизацию физической и цифровой инфраструктуры", - сказал он.

По словам вице-министра, создание Фонда позволит получить финансирование проектов в приоритетных секторах экономики.

"Финансирование будет нацелено в особенности на развитие МСБ, туризма, "зеленой" экономики, энергетики, агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, а также укрепление торгово-экономического сотрудничества в рамках и за пределами региона Организации тюркских государств", - добавил Кудайбергенов.