İZİA приложит усилия для развития "зеленой" экономики на освобожденных территориях Азербайджана - председатель совета

БАКУ /Trend/ - Агентство развития экономических зон Азербайджана (İZİA) приложит все усилия для того, чтобы обеспечить развитие "зеленой" экономики на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель совета Агентства развития экономических зон при министерстве экономики Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе мероприятия "Вершина промышленной безопасности 2023", проходящего в Баку.

"Как известно, освобожденные от оккупации территории Азербайджана объявлены "зеленой" зоной, и Агентство развития экономических зон приложит все усилия для того, чтобы соответствовать всем установленным принципам и требованиям", - подчеркнул он.

Нуриев также отметил необходимость обеспения безопасности промышленных зон резидентами при помощи современных технологий.

Отметим, что мероприятие "Вершина промышленной безопасности 2023", проходящее сегодня в Баку, посвящено 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и проводится впервые в стране при совместной организации Азербайджанской ассоциации промышленной безопасности и Азербайджанского государственного научно-исследовательского института охраны труда и безопасности.

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