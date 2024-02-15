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Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Литвой активно развивается - Фариз Рзаев

Экономика Материалы 15 февраля 2024 20:09 (UTC +04:00)
Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Литвой активно развивается - Фариз Рзаев

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Литвой активно развивается.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев на мероприятии по случаю Дня восстановления Литовского государства.

"После восстановления Азербайджаном и Литвой государственной независимости отношения между нашими странами непрерывно развивались. Взаимные визиты осуществляются на уровне глав государств и правительств, спикеров парламентов и членов правительства. Регулярный политический диалог между нашими странами создал основу для расширения сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. Не случайно в 2023 году объем двусторонней торговли между странами увеличился примерно на 60 процентов по сравнению с 2022 годом", - сказал замминистра.

Рзаев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Литвой основаны на исторических традициях.

"Мы уверены, что благодаря нашим совместным усилиям отношения между Азербайджаном и Литвой в предстоящие годы будут продолжать укрепляться на благо наших стран и народов", - сказал замминистра.

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