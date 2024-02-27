При поддержке Kapital Bank проводится Школьной Олимпиады предметам

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank, первый банк страны, в рамках своей социально-ориентированной деятельности оказал поддержку Республиканской Школьной Олимпиаде по учебным предметам, организованной Министерством Oбразования и науки. Несколько дней назад состоялся полуфинальный этап олимпиады с участием 10 997 студентов, успешно прошедших районный (городской) этап. Олимпиада проводится по 7 предметам: азербайджанский язык и литература, математика, физика, химия, биология, география и история.

Финальный этап олимпиады состоится в апреле-мае на площадках, определенных Оргкомитетом. В этом этапе будут участвовать студенты, успешно прошедшие полуфинальный этап.

Цель организации олимпиад заключается в выявлении талантливых студентов, увеличении их интереса к предметам и оценке студентов, выделяющихся не только своими знаниями и навыками, но и трудолюбием.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 52 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az , страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.