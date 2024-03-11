Тендер минэкономики по проекту производства питьевой воды в Сумгайыте вышел на "финишную прямую"

БАКУ/Trend/ — Министерство экономики Азербайджана планирует в текущем году заключить контракт на базе схемы (модели) государственно-частного партнерства (PPP) для реализации в Сумгайыте пилотного проекта по производству питьевой воды путем опреснения морской воды на специальной установке, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на информацию министерства экономики.

"Улучшение использования водных ресурсов в Азербайджане, увеличение снабжения населения питьевой водой, внедрение новых технологий в эту сферу имеют важное значение в социально-экономическом развитии страны. В целях реализации постановления главы государства о реализации пилотного проекта в области производства питьевой воды путем опреснения морской воды, в минэкономики действует Рабочая группа в составе представителей профильных ведомств, консультантов, и уже прошел первый этап конкурсного отбора для осуществления этого важнейшего проекта, требующего международного опыта в технической, финансовой и юридической сферах", — указано в пресс-релизе.

Первый этап конкурса был объявлен 8 февраля текущего года и касался привлечения инвесторов для проектирования, строительства, финансирования и управления заводом по производству питьевой воды путем опреснения морской воды в рамках государственно-частного партнерства.

В этом этапе участвовали восемь компаний, и по результатам квалификационной оценки, были отобраны пять из них, которым минэкономики разослало комплект условий дальнейшего этапа конкурса.

"На следующем этапе компании должны сформировать и подать предложения до 1 июля 2024 года, после чего эти предложения пройдут оценку в Рабочей группе по реализации данного пилотного проекта. По итогам оценки проектных предложений будет объявлен победитель конкурса, и с ним будет заключен договор государственно-частного партнерства", — отмечено в информации минэкономики.

Предложения претендентов должны учитывать такие вопросы, как качество воды, состояние инфраструктуры, экология.

"Производственная мощность планируемого предприятия по опреснению воды в Сумгайыте — 100 миллионов кубометров в год", — указано в сообщении.

В минэкономики подчеркнули, что "учитывая потребности населения и экономики, а также результаты водных прогнозов страны, спрос на питьевую воду в ближайшие годы увеличится".

"Проекты производства питьевой воды путем опреснения морской воды реализуются в ряде стран мира. Глобальное потепление, неэффективное использование водных ресурсов и усиление засух во всем мире стимулировали активное использование опреснительных установок для производства питьевой воды. В ряде стран эти проекты реализуются по модели государственно-частного партнерства. Эти проекты широко распространены в странах Ближнего Востока, таких как Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль. Азербайджан учитывает имеющийся в мире опыт", — также говорится в пресс-релизе.

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