Visa придает большое значение инвестированию в развитие ИИ - Годфри Салливан

БАКУ /Trend/ - Visa инвестировала более 3 миллиарда долларов с развитие искусственного интеллекта (ИИ) и инфраструктуры обработки данных с 2013 по 2023 год.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал старший вице-президент, руководитель отдела стратегии в регионе CEMEA компании Visa Годфри Салливан, выступая на проходящем в Баку форуме "Visa Cashless Forum – Digital Azerbaijan".

"Visa Advanced Authorization использует искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения для оценки каждой транзакции с точки зрения потенциального мошенничества. В период с 2013 по 2023 годы Visa инвестировала более 3 миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта и инфраструктуры данных. И сегодня у нас есть сотни моделей искусственного интеллекта, поддерживающих сотни продуктов Visa. Только в 2022 году это помогло предотвратить мошенничество на сумму 27 миллиардов долларов", - сказал он.

Отметим, что Visa Cashless Forum - это одно из главных мероприятий Visa, затрагивающих рынки Украины, Грузии, СНГ и Юго-Восточной Европы. В нем принмают участие эксперты в сфере цифровых платежей и финансовых технологий.

Напомним, что Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Ее миссия – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.