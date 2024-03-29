В Азербайджане существенно вырос оборот туристических услуг - ЦБА

БАКУ /Trend/ - В 2023 году оборот взаимных туристических услуг в Азербайджане вырос на 54 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,6 миллиарда долларов США.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"В отчетный период экспорт туристических услуг (1,5 миллиарда долларов) превысил их импорт (1,1 миллиарда долларов), в результате чего образовался профицит в размере 342 миллионов долларов", - подчеркнул он.

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