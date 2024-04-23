Инновации в банкоматах Банка ABB!

БАКУ /Trend/ - Банк ABB, обладая одной из крупнейших сетей обслуживания в нашей стране, начал внедрение нового программного обеспечения в свои банкоматы. Это обновление призвано обеспечить клиентам более удобный и гибкий доступ к банковским услугам.

Благодаря новым возможностям программного обеспечения, клиентам теперь доступен широкий спектр услуг, предоставляемых филиалами Банка круглосуточно, что позволяет использовать банкоматы не только для обналичивания денежных средств. Внедрение нового программного обеспечения в банкоматах осуществляется в сотрудничестве с компаниями Azerikard и CASPA.

Банк ABB стал первым банком, внедрившим депозитную услугу в свои банкоматы с помощью AniPay, проекта Центрального банка Азербайджана. Клиенты, зарегистрированные в системе AniPay, могут вносить депозиты на любой банковский счет в стране без комиссий через банкоматы нового поколения Банка АВВ.

Первый банкомат в Азербайджане принадлежал именно Банку АВВ и сейчас хранится как экспонат в музее Центрального филиала Банка. Банк ABB также был первым во внедрении технологии бесконтактных NFC-транзакций в банкоматах страны. В настоящее время у Банка ABB насчитывается 961 банкомат, из которых 498 расположены в Баку и 463 — в регионах.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.