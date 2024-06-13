В Азербайджане предусматривается выделение кредитов местным стартапам

БАКУ /Trend/ - В рамках стратегии развития цифровой экономики Азербайджана предусматривается выделение кредитов азербайджанским стартапам.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе проходящей в Баку программы обучения готовности к экспорту и иностранным инвестициям "Цифровые малые и средние предприятия и стартапы, готовые к расширению масштаба" в рамках проекта "Инвестиции в цифровую экономику Азербайджана" (IDEA).

"Как вы знаете, разработана стратегия развития цифровой экономики Азербайджана, включающую 61 инициативу, среди них девять основных проектов. Ключевые проекты включают создание генеративного искусственного интеллекта на азербайджанском языке, а также создание технологического центра для цифровизации стартапов и компаний. В рамках стратегии предусмотрено выделение кредитов азербайджанским стартапам. Эти кредиты могут предоставляться как Азербайджаном, так и зарубежными организациями. Кроме того, стратегия включает программу по экспорту услуг стартапов на международные рынки, что способствует интеграции азербайджанских технологий в глобальную экономику", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что ожидается, что стратегия цифровой экономики Азербайджана будет одобрена и реализована в текущем году. Документ подготовлен в рамках мероприятия "Разработка и реализация стратегии развития цифровой экономики" Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы.

Стратегия цифровой экономики будет служить формированию устойчивой и конкурентоспособной цифровой экономики в стране, превращению Азербайджана в одну из ведущих стран в этой области.

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