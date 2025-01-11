bp о причинах приостановки газа в Болгарию и Сербию

БАКУ/Trend/- Обнаружена техническая неисправность в подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha (SDA) и терминалом Сангачал, сказали в компании bp Azerbaijan в ответ на запрос Trend в связи с приостановкой поставок газа в Болгарию и Сербию.

«По операционным причинам производство и экспорт с платформы SDA временно приостановлены, а сама платформа была безопасно остановлена. Все находящиеся на платформе сотрудники в безопасности, экологического воздействия не зафиксировано. Все морские объекты, включая платформу SDA и трубопровод, также находятся в безопасном состоянии», — сказали в компании.

Как отметили в bp, в настоящее время ведутся работы по устранению неисправности и возобновлению нормальной работы в максимально короткие сроки.

Отметим, что президент Сербии Александр Вучич сегодня заявил, что Азербайджан уведомил Сербию о приостановке ежедневных поставок газа в объёме 1,7 миллиона кубометров из-за технических проблем на месторождении «Шах Дениз».

Ранее по аналогичной причине были приостановлены поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию. С 7 января 2025 года поставки газа временно прекращены по техническим причинам, сообщил болгарский энергетический оператор Bulgargaz.

«Уведомление о временной приостановке поступило от азербайджанского поставщика 6 января 2025 года», — уточнили в компании.

В ответ на запрос Trend оператор газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB), компания ICGB AD, заявила, что трубопровод функционирует в полном объёме.

«Мы также получили уведомление о временной незапланированной приостановке поставок газа из Азербайджана. В то же время инфраструктура ICGB полностью функционирует и обслуживает другие клиентские заявки в обычном режиме. Проблема не связана с нашими объектами, поэтому технические детали, вызвавшие эту ситуацию, нам неизвестны», — сказали в компании.