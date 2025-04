Подписаны азербайджано-китайские документы по развитию торгово-экономических отношений (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику 23 апреля, с участием глав государств двух стран, состоялась церемония подписания азербайджано-китайских документов, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

В рамках мероприятия министр экономики Микаил Джаббаров и руководители профильных государственных структур Китая подписали ряд документов по расширению экономического сотрудничества.

Реализация подписанного «Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере промышленности между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики» предусматривает развитие сотрудничества в промышленной сфере, включая нефтегазовую, возобновляемой энергетики, химии, металлургии, горнодобывающей промышленности, текстильной промышленности, автомобилестроении, производстве строительных материалов, фармацевтике и производстве продуктов питания. Меморандум о взаимопонимании предусматривает также укрепление сотрудничества в сферах снижения последствий изменения климата за счет развития промышленных секторов, управления (или переработки) отходов, цифровизации промышленного сектора и применения технологий четвертой промышленной революции.

«Меморандум о взаимопонимании по углублению двустороннего сотрудничества в области безбарьерной торговли между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством коммерции Китайской Народной Республики» включает в себя укрепление координации и обмен между промышленными организациями двух стран, создание механизмов сотрудничества, проведение для поставщиков и покупателей мероприятий по соответствию, торговых ярмарок, выставок и других торговых акций.

Подписанный «Меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством коммерции Китайской Народной Республики» предусматривает определение приоритетов сотрудничества в сфере цифровой экономики, разработку новых форматов и моделей ведения бизнеса, совместное содействие развитию цифровой экономики, поддержку технологических инноваций, а также создание в обеих странах благоприятной экосистемы для цифровых инвестиций.

«Меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере цифровой экономики между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Национальным бюро данных Китайской Народной Республики» предусматривает поддержку сотрудничества между действующими в сфере информационно-коммуникационных технологий организациями и научно-исследовательскими институтами, участие азербайджанской стороны в проводимых в Китае международных выставках и другие вопросы партнерства.

Еще несколько документов, направленных на развитие экономических отношений между двумя странами, в том числе инвестиционного сотрудничества, были подписаны в Пекине 17 апреля в рамках Китайско-азербайджанской конференции по содействию промышленности и инвестициям, совместно организованной Агентством по поощрению экспорта и инвестиций - AZPROMO, Аппаратом торгового представителя Азербайджана в Китае и Национальной комиссией по развитию и реформам Китая (NDRC) при поддержке Пекинской городской комиссии по развитию и реформам. Общий объем подписанных инвестиционных проектов составляет около 335 миллионов долларов США.

В рамках конференции были также подписаны Меморандумы о взаимопонимании между KOBİA и Центром международного сотрудничества Государственного комитета по развитию и реформам Китайской Народной Республики, между Центром анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) и Китайской академией информационно-коммуникационных технологий (CAICT), между 4SIM и Всемирной конвенцией Интернета вещей (WIOTC), а также между AZPROMO и Центром международного сотрудничества Государственного комитета по национальному развитию и реформам Китайской Народной Республики.

Также подписаны Меморандумы о взаимопонимании между AZPROMO и китайской компанией Shenzhou Hasee по производству ноутбуков, компанией Zhongjing United (Beijing) Trading Co., Ltd. по производству труб, компанией Shandong Huafang Co., Ltd. по производству текстиля, компанией Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery по производству тракторов, компанией Vencou Vanhong по производству картона, компанией Sino-Foreign по реализации инвестиционных проектов.

Между Агентством развития экономических зон (İZİA) и китайской компанией Vencou Vanhong подписано соглашение о намерениях между по реализации проекта по производству картона на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. В настоящее время проект находится на стадии финансового и технического обоснования.

Также подписаны Меморандум о взаимопонимании между компаниями Improtex и Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery по реализации проекта по производству тракторов и Соглашение о сотрудничестве между ООО «Азералюминиум» и China Machinery Engineering Corporation (CMEC) по реализации инвестиционных проектов и оказанию финансовой поддержки китайскими финансовыми институтами.

Реализация подписанных документов по развитию торгово-экономических отношений между двумя странами будет способствовать дальнейшему расширению экономического партнерства в рамках Азербайджано-Китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Отметим, что последнее заседание комиссии состоялось 16 апреля в Баку.