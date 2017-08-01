Прокурор требует 10 лет для водителя, совершившего тяжелое ДТП на Сумгайытской трассе

1 августа 2017 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прокурор попросил 10 лет ареста для водителя микроавтобуса Намига Гусейнова, обвиняемого в совершении ДТП на Сумгайытской дороге, повлекшем смерть шестерых студентов.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс под председательством судьи Новруза Керимова, на котором государственный обвинитель попросил для Гусейнова 10 лет ареста.

Согласно обвинению, девятого марта утром на территории города Хырдалан Абшеронского района микроавтобус Ford, управляемый жителем Сумгайыта Намигом Гусейновым, въехал в грузовик марки «ЗиЛ», стоявший на проезжей части дороги и принадлежащий жителю Сумгайыта Эльвину Шамистанлы.

В результате ДТП скончались шестеро пассажиров микроавтобуса, являвшихся студентами Сумгайытского государственного университета – студенты третьего курса факультета физики и энергетики Ибрагим Гулиев, Ибрагим Насибов, студенты третьего курса факультета истории и географии – Чинара Гулиева, Рашад Джаниев, Роза Мурадова, студентка второго курса Лала Насирзаде (1999 года рождения), 20 человек получили травмы различной степени

По факту отдел следствия и дознания по делам о дорожно-транспортных происшествиях при Главном управлении следствия и дознания МВД возбудил уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК. Водитель микроавтобуса Намиг Гусейнов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого, и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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