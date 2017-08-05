В Сумгайыте произошел взрыв, есть жертвы (Обновлено) (ФОТО)

5 августа 2017 21:56 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - В Сумгайыте на территории общежития, расположенного в восьмом микрорайоне, произошел взрыв.

По предварительной информации, в результате взрыва есть погибшие и раненые.

Сообщается, что взрыв произошел на третьем этаже общежития. После взрыва вспыхнул пожар.

Как сообщает корреспондент Trend с места происшествия, более 10 человек, включая одного сержанта полиции и одного сотрудника МЧС, были госпитализированы из-за отравления дымом.

Сообщается, что на месте работали пожарные расчеты МЧС, возгорание удалось погасить.

(Автор: Самир Али)

Azernews Newspaper
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