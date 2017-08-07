МВД: Во время пожара в Сумгайыте пострадали пятеро сотрудников полиции

7 августа 2017 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате пожара, произошедшего вечером 5 августа в пятиэтажном здании общежития в Сумгайыте, где проживают вынужденные переселенцы, от дыма отравились, а также получили телесные повреждения пятеро сотрудников полиции – капитан полиции Сархан Агамиров, лейтенанты полиции Ягуб Джалилов, Анар Аббаслы, сержанты полиции Умуд Джафаров и Асим Керимли, говорится в сообщении МВД, распространенном в понедельник.

По предварительной информации, на третьем этаже общежития после короткого замыкания в сети начался пожар. В результате чего, сгорела площадь в 100 квадратных метров вместе с имуществом.

Прибывшие на место сотрудники Сумгайытского РУП эвакуировали в безопасное место 80 семей. Состояние сотрудников полиции, находящихся под контролем врачей, хорошее, и они продолжают службу.

Отметим, что в субботу вечером на третьем этаже пятиэтажного здания общежития в Сумгайыте общей площадью 4420 квадратных метров произошел пожар.

Как ранее сообщили пресс-служба МЧС Азербайджана, пожар распространился на территорию площадью 100 квадратных метров, сгорели входные двери 15 квартир.

Отмечается, что пожарным удалось спасти от огня 15 человек, также 20 человек были эвакуированы.

Пожар был потушен в 21:37 по местному времени.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Арестован фигурант резонансного ДТП в Баку
Общество 11:37
В Дубае загорелся второй за неделю небоскреб
Арабские страны 6 августа 14:50
В Сумгайыте в общежитии произошел пожар, есть пострадавшие (Обновлено) (ФОТО)
Происшествия 6 августа 00:01
При пожаре в жилом доме на западе Москвы погиб один человек
Россия 2 августа 05:18
В Азербайджане арестована преступная группа из 10 человек, снимавшая деньги с банковских карточек
Происшествия 1 августа 15:36
Генпрокуратура и МВД Азербайджана о зверском убийстве целой семьи
Происшествия 31 июля 17:16
Спецоперация в Гаджигабуле – задержаны 11 человек, конфискованы оружие, наркотики
Происшествия 31 июля 14:58
Shell остановила крупнейший европейский нефтезавод из-за пожара
Энергетика 31 июля 04:29
В Барселоне более 20 тысяч человек эвакуировали с фестиваля из-за пожара
Европа 30 июля 02:27
При пожаре в турецком отеле пострадали трое россиян
Россия 29 июля 14:24
В Азербайджане уничтожено свыше 26 тонн наркотиков
Происшествия 27 июля 15:54
Генпрокуратура и МВД Азербайджана расследуют жестокое убийство членов семьи, совершенное отцом семейства
Происшествия 24 июля 18:43
Пожар в здании в центре Баку потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Происшествия 24 июля 09:45
В Красноярском крае России пять человек погибли при пожаре
Россия 24 июля 03:09
В Азербайджане задержано около 140 человек за нарушение закона о свободе вероисповедания
Происшествия 19 июля 16:37
В штаб-квартире ООН объявили эвакуацию из-за пожарной тревоги
В мире 18 июля 19:38
Стрелявший в сотрудников ИВ Абшеронского района был ранее судим - МВД
Происшествия 17 июля 13:29
Число жертв пожара в жилом доме в Китае достигло 22 человек (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 16 июля 08:07