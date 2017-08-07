МВД: Во время пожара в Сумгайыте пострадали пятеро сотрудников полиции

БАКУ /Trend/ - В результате пожара, произошедшего вечером 5 августа в пятиэтажном здании общежития в Сумгайыте, где проживают вынужденные переселенцы, от дыма отравились, а также получили телесные повреждения пятеро сотрудников полиции – капитан полиции Сархан Агамиров, лейтенанты полиции Ягуб Джалилов, Анар Аббаслы, сержанты полиции Умуд Джафаров и Асим Керимли, говорится в сообщении МВД, распространенном в понедельник.

По предварительной информации, на третьем этаже общежития после короткого замыкания в сети начался пожар. В результате чего, сгорела площадь в 100 квадратных метров вместе с имуществом.

Прибывшие на место сотрудники Сумгайытского РУП эвакуировали в безопасное место 80 семей. Состояние сотрудников полиции, находящихся под контролем врачей, хорошее, и они продолжают службу.

Отметим, что в субботу вечером на третьем этаже пятиэтажного здания общежития в Сумгайыте общей площадью 4420 квадратных метров произошел пожар.

Как ранее сообщили пресс-служба МЧС Азербайджана, пожар распространился на территорию площадью 100 квадратных метров, сгорели входные двери 15 квартир.

Отмечается, что пожарным удалось спасти от огня 15 человек, также 20 человек были эвакуированы.

Пожар был потушен в 21:37 по местному времени.

(Текст: Кямаля Сеидова)