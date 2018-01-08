Проверены вероятные районы движения пропавших азербайджанских альпинистов

8 января 2018 19:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник продолжились поиски пропавших в горах Губинского района Азербайджана трех членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниатзаде.

Как сказали в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в поисках принимают участие поисково-спасательная группа МЧС, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, профессиональные альпинисты, а также группа добровольцев, состоящая из местных жителей.

Во время поисково-спасательных операций, начатых 27 декабря, были проверены территории вдоль маршрута движения пропавших альпинистов, а также другие вероятные районы их движения.

Напомним, что 23 декабря альпинисты Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде вышли из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага и не вернулись, связь с ними была прервана.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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