Военная прокуратура Азербайджана: В связи со смертью солдата арестованы трое подозреваемых (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В связи со смертью несколько дней назад военнослужащего Фахмина Абилова в N-ской воинской части министерства обороны Азербайджана на основе решения суда избрана мера пресечения в виде ареста в отношении трех подозреваемых - начальника поста, прапорщика Халилова Эльмира Расул оглу, солдат поста - Танрывердиева Санана Сабухи оглу и Аразова Рашада Хагани оглу.

Об этом говорится в сообщении Военной прокуратуры, распространенном в пятницу.

Восьмого августа 2018 года из N-ской воинской части министерства обороны в Карабахскую военную прокуратуру поступила информация о том, что солдат этой части Фахмин Абилов, выстрелив из автомата, покончил с собой.

Во время осмотра места происшествия сотрудниками Карабахской военной прокуратуры были изъяты вещественные доказательства, взяты показания свидетелей. В Центре судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии ВС была проведена экспертиза тела.

По факту в Карабахской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана.

В связи с тем, что у родителей и близких родственников погибшего появились сомнения относительно объективности обследования, проведенного Центром судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, следствие по уголовному делу было взято под особый контроль руководством Генеральной прокуратуры, и для полного, всестороннего и объективного расследования продолжение следствия было поручено заместителю военного прокурора. Создана следственная группа, которая была командирована в воинскую часть, где произошел инцидент.

Девятого августа в Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения опытными экспертами было проведено повторное исследование тела погибшего.

Предварительным следствием было установлено, что в период службы солдат Абилов Фахмин Акиф оглу неоднократно подвергался насильственным и незаконным действиям со стороны прапорщика Халилова Эльмира Расул оглу и солдат этого поста Танрывердиева Санана Сабухи оглу и Аразова Рашада Хагани оглу.

Также было установлено, что восьмого августа в 11:45 находящийся на дежурстве солдат Танрывердиев раньше времени покинул место службы, оставив оружие. Воспользовавшись этим, солдат Абилов взял оружие и покончил с собой.

Учитывая, что предварительным следствием было собрано достаточно доказательств, трое военнослужащих были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по делу.

Солдату Танрывердиеву были предъявлены обвинения по ст. 230 (небрежное хранение огнестрельного оружия), 332.2.1 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства потерпевшего либо с применением насилия против него, совершенное неоднократно), 332.2.3 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства потерпевшего либо с применением насилия против него, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 338.1 (нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на Азербайджанскую Республику либо по обеспечению ее безопасности, если это деяние могло повлечь причинение вреда интересам безопасности государства) и 341.3 (злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, если эти деяния совершались систематически либо из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности, а равно, если они причинили существенный вред, совершенные в военное время или в боевой обстановке), солдату Аразову – по ст. 332.2.1 и 332.2.3, прапорщику Халилову – по ст. 331.2 (оскорбление начальником подчиненного, а равно подчиненным начальника во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной службы), 341.2.3 (злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, если эти деяния совершались систематически либо из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности, а равно если они причинили существенный вред, повлекшие тяжкие последствия) и 341.3 УК Азербайджана, и в их отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

13 августа отец погибшего солдата Акиф Абилов был принят руководством Генеральной прокуратуры, проинформирован о ходе следствия, ему было заявлено, что будет проведено полное, всестороннее и объективное следствие, и все лица, виновные в гибели его сына, будут привлечены к уголовной ответственности, в их отношении будут приняты меры в соответствии с законом.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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