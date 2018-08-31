В Азербайджане за три дня задержано 72 незаконных мигранта (ФОТО/ВИДЕО)

31 августа 2018 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе мероприятий Государственной миграционной службы Азербайджана по пресечению незаконной миграции за последние три дня было задержано 72 иностранца, говорится в пятницу в сообщении миграционной службы.

Было установлено, что 68 из них незаконно проживали на территории страны, двое иностранцев не проживали по месту регистрации, двое нарушили цели прибытия в Азербайджан и занимались мелкорозничной торговлей.

В отношении задержанных 47 иностранцев были приняты административные решения, в отношении других иностранцев проводятся соответствующие мероприятия по их выдворению за пределы Азербайджана.

Госслужба продолжает борьбу с незаконной миграцией.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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