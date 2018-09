Азербайджанские таможенники пресекли попытку провоза в Грузию крупной партии наркотиков (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские таможенники пресекли попытку поставки крупной партии наркотических средств из Ирана в Грузию, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК), распространенном в воскрсенье.

На Астаринском таможенно-пропускном пункте было задержано и осмотрено грузовое транспортное средство "DAF", управляемое гражданином Украины.

Транспортное средство прежде было проверено стационарным ренгтгеновским устройством. В грузовике было обнаружено 40 плоских пакетов четырехугольной формы. После раскрытия пакетов в них было обнаружено 41 килограмм 400 грамм опиума.

По факту ведется расследование.

