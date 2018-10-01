В Азербайджане оштрафованы браконьеры, в том числе иностранец

1 октября 2018 18:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники департамента охраны биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели очередные рейды, говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

В ходе рейдов в Билясуварском, Саатлинском районах и охотничьих хозяйствах «Улудюз» и «Агзыбир» были задержаны два жителя Сабирабадского, житель Шамахинского, житель Сиязаньского районов и житель Сумгайыта и гражданин Катара.

У них было изъято шесть охотничьих ружей. В отношении виновных были приняты соответствующие меры и каждый из них был оштрафован в административном порядке на 1000 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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