Из-за столкновения поезда с автобусом перекрыта дорога в бакинский поселок Бина

1 октября 2018 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи со столкновением пассажирского автобуса с поездом в бакинском поселке Бина перекрыто движение на дороге, ведущей в поселок с аэропортовского шоссе, сообщает в понедельник с места происшествия корреспондент Trend.

Перекрыто движение по улице Али Исазаде в поселке Бина.

В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия.

Отметим, что сегодня примерно в 14:35 пассажирский автобус с госномером 10-TG-106 маршрута № 160 столкнулся с двигавшимся поездом в поселке Бина Хазарского район. Столкновение произошло на охраняемом железнодорожном переезде.

В результате тяжелого ДТП скончался малолетний мальчик, 34 человека госпитализированы. Среди пострадавших пятеро малолетних детей.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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