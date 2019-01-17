Азербайджанский гражданин пытался вывезти в Иран порядка 13 тыс. долларов США

17 января 2019 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданин Азербайджана, отправляющийся в Иран, был задержан на Астаринском таможенном посту, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

При проверке рентгеновским аппаратом в ручной клади были обнаружены подозрительные контуры, поэтому был проведен таможенный осмотр ручной клади.

В ходе осмотра были обнаружены незадекларированные 12 900 долларов США.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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