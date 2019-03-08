В Азербайджане направлены в суд почти 300 дел в связи с коррупцией

8 марта 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана завершило расследование по 290 уголовным делам в отношении 436 лиц, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

278 уголовных дел в отношении 431 лица были направлены для рассмотрения в суды, производство по 12 уголовным делам было прекращено ввиду выявленных обстоятельств, исключающих уголовное преследование.

Из 278 уголовных дел в отношении 431 лица, направленных в суды, 68 дел в отношении 121 лица были связаны с присвоением и растратой, 55 дел в отношении 86 лиц – с мошенничеством, 21 дело в отношении 33 лиц – со злоупотреблением должностными полномочиями, 13 дел в отношении 22 лиц – со взяточничеством, 36 дел в отношении 46 лиц - с дачей взяток и подстрекательством к даче взятки, остальные были связаны с другими фактами.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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