В Баку арестованы необычные грабители (версия 2) (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Сотрудники Управления уголовного розыска ГУП Баку, отдела угрозыска и 37-го отделения Хатаинского РУП разоблачили и передали следствию членов организованной группы, осужденных ранее братьев Рзаевых - Эльмара (1992) и Вели (1993), сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Они подозреваются в массовом взломе систем безопасности автомобилей, попытках получения информации с банковских пластиковых карт.

Было установлено, что братья Рзаевы приобрели специально изготовленный в одной из зарубежных стран электронно-информационный прибор, который взламывает систему безопасности различных марок автомобилей, совершили общественно опасные деяния без нанесения ущерба автомобилям, а также нанесли ущерб в крупном размере отдельным гражданам. Они пользовались радиотехническим прибором, соединяющим два или более радиопередатчиков, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Этот прибор, считывающий информационные алгоритмы банковских карт и автомобилей с высокой системой безопасности, позволяет скопировать сигнал кода ключа. Тем самым прибор автоматически создает шифровой дубликат банковской карты. Данный радиотехнический прибор был у подозреваемых изъят.

Оперативно-розыскные и следственные меры по данному факту продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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