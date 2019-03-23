В Азербайджане задержана организованная группа, продающая наркотики

23 марта 2019 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Агджабединского районного отделения полиции на основе сведений о незаконном обороте наркотических средств, осуществляемого жителями села Авшар Агджабединского района Бабека Тапдыгова, Амиля Тапдыгова, Халига Алиева и жителя села Хаджилар Яшара Гюсюева, был проведен осмотр автомобиля, управляемого Б.Таптыговым, передает Trend со ссылкой на МВД Азербайджана.

В результате осмотра в трех целлофановых пакетах, в 52 спичечных коробках, а также в сигаретной пачке были обнаружены и изъяты два килограммов марихуаны.

Во время осмотра квартиры, в которой проживали А.Таптыгов и Гюсюев, были обнаружены и изъяты около 200 граммов марихуаны, а также один автомат калибра 7,62 миллиметров и один патрон от ружья 16 калибра, изготовленный кустарным способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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