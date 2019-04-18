В Азербайджане легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший

18 апреля 2019 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вчера вечером в селе Зарат Сиязаньского района Азербайджана произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Столкнулись легковой автомобиль марки "KİA", управляемый жителем Сумгайыта Ф. Гулиевым, и грузовой автомобиль марки "Ford", управляемый жителем Абшеронского района А. Имамалиевым.

В результате пассажир легкового автомобиля, житель Хызинского района Натиг Ильясов скончался на месте, а водитель Ф. Гулиев был госпитализирован.

Расследование проводит Главное управление следствия и дознания.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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