В Сулутепе собака раскромсала лицо четырехлетнему ребенку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе Баку собака напала на четырехлетнего ребенка, сообщает Trend со ссылкой на Unikal.org.

Согласно информации, случай произошел в поселке Сулутепе. Собака, напавшая на Мамишова Гусейна 2015 года рождения, раскромсала ему щеку.

Ребенок был доставлен в Ходжагасанскую больницу, а оттуда в Городскую клиническую больницу номер 1. Ребенку сделали укол от бешенства и наложили швы на щеку. Лечение продолжается.

Из-за бешенства собака скончалась сразу же после укуса.

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