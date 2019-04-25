В Баку 52-летнюю женщину сбила машина

БАКУ /Trend/ - В Баку произошло ДТП, во время которого пострадала 52-летняя Юсифова Тарана Алигусейн гызы, сообщает в четверг Trend.

ДТП произошло на ул. Шафаята Мехтиева в Ясамальском районе Баку.

Женщина была сбита автомобилем, за рулем которого находился житель Баку Гасанов Лачын Гюльбала оглу.

Пострадавшая была госпитализирована в первый Клинический медцентр с черепно-мозговой травмой.

По факту проводится расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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